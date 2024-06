Deputado do AP comandará subcomissão para situação dos Yanomami

Uma deputada federal indígena de Minas Gerais será a segunda vice. Objetivo é fiscalizar ações e propôs medidas ao governo federal

Da REDAÇÃO

A subcomissão especial do Congresso Nacional para avaliar a situação do povo indígena Yanomani, que habita os estados do Amazonas e Roraima, será comandada por um deputado federal do Amapá. Dorinaldo Malafaia (PDT) foi eleito para a função.

O grupo de parlamentares integra a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara Federal. A deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG) será a vice-presidente e o deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos – RR) o segundo vice.

Os parlamentares irão fiscalizar e propor medidas que atendam às demandas do povo Yanomami. Além disso, criará um espaço no parlamento discutir com as lideranças indígenas a melhor política para a crise.

“Quando iniciei nosso mandato, a primeira ação que apresentamos foi a necessidade da instalação de uma CPI da tragédia Yanomami e hoje os problemas nessas comunidades indígenas continuam. É uma tarefa que recebo com muita honra, a qual cumprirei com o máximo de seriedade e empenho”, garantiu Dorinaldo.

Após a invasão de garimpeiros, o governo federal montou um plano de ações com medidas policiais e sociais na Terra Yanomami. Uma medida provisória abriu crédito extraordinário de R$ 1 bilhão para atender ao plano de reestruturação nas terras Yanomami, com medidas emergenciais de proteção à vida, saúde e retirada dos invasores.