Detento foge duas vezes do Iapen em uma semana

Polícia Penal faz buscas por ladrão

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Penal do Amapá segue em busca de um detento que, em menos de 48 horas, fugiu duas vezes do sistema prisional do Amapá, situado às margens da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

Cumprindo pena por furto desde dezembro de 2019, Luiz da Costa Wanzeller Neto já acumula várias fugas.

Em uma delas, ocorrida na última quinta-feira (6), ele foi logo recapturado.

Dois dias depois, durante a madrugada de sábado (8), Wanzeller, novamente, sumiu da cadeia. A fuga foi registrada por câmeras de monitoramento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Nas imagens, segundo fontes da penitenciária, o criminoso aparece nas muralhas, andando por cima de uma cobertura de arame farpado que dá acesso à guarita 12.

Incursões foram feitas pelo Grupo Tático Prisional, mas o fugitivo ainda não foi localizado.