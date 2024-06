Detento que escapou pelo forro do presídio é recapturado

O homem de 32 anos foi encontrado perambulando pelo Centro do município de Santana, a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um detento que cumpria pena no Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen) e estava foragido desde o dia 7 de junho foi preso pela PM neste domingo (9), enquanto perambulava pelo Centro de Santana, a 17 km de Macapá. Ao notar a aproximação da PM, ele apresentou comportamento suspeito e chamou a atenção dos policias.

Identificado como Pedro Cardoso da Silva, de 32 anos, um policial à paisana reconheceu o foragido e imediatamente acionou as equipes do 4º Batalhão da PM. Após a abordagem, foi constatado que ele era procurado pela justiça. Pedro Cardoso cumpria pena pelos crimes de roubo, falsidade ideológica e estupro de vulnerável.

Segundo o sargento Marcos Branco, a guarnição não teve dificuldades na abordagem.

“Conseguimos abordar o indivíduo, que não esboçou reação. Em seguida, constatamos que se tratava de um foragido da justiça e imediatamente fizemos a detenção”, explicou o policial.

De acordo com a PM, por ser preso do regime semiaberto, Pedro Cardoso ficava em alojamentos do prédio anexo, de segurança mínima, fora da contenção da muralha. Por isso, para escapar, precisou apenas acessar o forro da edificação.

Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde deverá ser transferido de volta ao presídio.