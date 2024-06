Dona Joana precisa de sangue para cirurgia não coberta pelo SUS

Humorista amapaense está internada em uma UTI no Hospital Alberto Lima, em Macapá.

A influenciadora e humorista Dona Joana, que está internada Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), no Centro de Macapá, está precisando de sangue do tipo o+ para a realização da sua cirurgia reparadora de aneurisma na aorta – artéria que irriga todo o corpo.

O filho dela e parceiro de trabalho, o também humorista Relson Cardoso, fez um pedido para doações voluntárias nas redes sociais hoje (3).

“Estamos precisando de doadores de sangue do tipo ‘o positivo’, para cirurgia da Dona Joana. É só vim aqui no Hemoap doar em nome dela, tá bom? Informar Maria Joana de Almeida. Ela está internada na UTI do Hcal. Por favor, quem puder, vem aqui no Hemoap doar sangue para a cirurgia da Dona Joana. Preciso muito da ajuda, do apoio de vocês, tá bom?”, disse em vídeo no seu perfil do Instagram.

Relson também lançou uma campanha nas redes sociais para pagar a cirurgia da mãe. O procedimento, que não é coberto pelo SUS, deve ser realizado no Hospital São Camilo e consiste na colocação de uma prótese que custa em torno de R$ 70 mil.

O “pix solidário” é [email protected].

Dona Joana passou mal há 10 dias em Santana, cidade a 17 km de Macapá, onde os influenciadores moram.