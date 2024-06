Dorinaldo anuncia meio milhão para atendimento oftalmológico nos Capuchinhos

Recurso será usado em obras de consultórios e novos equipamentos

Da REDAÇÃO

O centro de saúde mantido pela congregação de frades capuchinhos, em Macapá, poderá contar com R$ 500 mil. O recurso foi anunciado pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que visitou na segunda (10) o Centro de Promoção Humana Frei Daniel Samarate, os Capuchinhos.

Segundo o parlamentar, os recursos estão na conta do governo estadual, e serão utilizados na reforma e ampliação dos consultórios oftalmológicos, num total de quatro salas de atendimento a pacientes, além de novos e modernos equipamentos.

Dorinaldo informou que esse será um investimento inicial, e que outros repasses serão feitos.

“Iremos organizar um trabalho contínuo para garantir a continuidade dos serviços essenciais que os Capuchinhos representam na vida da população. Aqui sabemos do comprometimento da instituição e que os recursos serão aplicados e executados para trazer melhoria ao público, como o frei José Carlos diz: ‘investir nos Capuchinhos é investir no povo'”, reforçou.

O Centro Frei Daniel atende a população de forma gratuita, na Avenida FAB, no Bairro Santa Rita. A maior parte dos pacientes é do Amapá, mas muitos vêm de ilhas do Pará.