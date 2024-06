Durante operação, viatura do Bope capota

Fato foi registrado no município que fica a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um acidente de trânsito chamou a atenção de populares e interrompeu o trânsito em uma das esquinas do Bairro Paraíso, no município de Santana, que fica a 17 km de Macapá. Uma viatura do Batalhão de Operações Especiais (Bope) capotou enquanto participava da “Operação Protetor” – que intensifica o policiamento na cidade.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu quando a viatura do Canil transitava pela Rua Osvaldo Cruz e foi atingida por um carro preto que trafegava pela Avenida 15 de Novembro. O carro civil tinha a preferencial. O veículo da força de segurança capotou pelo menos duas vezes, de acordo com relatos de populares.

Os ocupantes da viatura e a condutora do carro sofreram pequenas escoriações. Somente um policial precisou ser encaminhado ao Hospital de Emergências (HE), mas passa bem, segundo o Bope. A Polícia Técnico-Científica esteve no local e realizou a perícia na esquina para confirmar a causa do acidente.

“Tivemos essa infelicidade, que causou um pouco de susto à nossa guarnição. Alguns militares sofreram pequenas escoriações, mas nada grave. A ocupante do outro carro também apresentou pequenas escoriações. Ficaram apenas os danos materiais, e vamos aguardar o resultado da perícia”, informou o capitão Haroldo Alvarez.

O Portal SelesNafes.Com não conseguiu ouvir a condutora do outro carro. O Bope está no município de Santana desde o dia 21, intensificando as ações de repressão à criminalidade por meio da Operação Protetor.