Encontro Literário em Macapá vai lançar livros de autores amapaenses

O evento promovido pelo Conselho Editorial do Senado traz um formato inédito a ser inaugurado no Amapá.

Neste fim de semana, o Amapá vai receber o “Encontro Literário no Amapá: A Guiana Brasileira”, organizado pelo Conselho Editorial do Senado Federal (Cedit). O evento, que será sediado na OAB Amapá, de 21 a 23, no Centro de Macapá, foi articulado pelo senador Randolfe Rodrigues. A cerimônia de abertura será às 14h30 de sexta-feira.

Durante as atividades, haverá o lançamento de livros com destaque para a produção literária da região. Além disso, será realizada a escolha do representante amapaense no concurso Jovem Senador, um momento importante para a juventude e a política amapaense.

O aluno escolhido vai representar o Estado no Senado Federal. A programação também inclui uma sessão solene em comemoração aos 71 anos da Academia Amapaense de Letras.

Quem for prestigiar o encontro poderá adquirir mais de 150 títulos que estarão disponíveis para a compra, com valores acessíveis. Mais uma iniciativa que fortalece a literatura e incentiva o hábito da leitura.

Segundo o senador, presidente do Conselho Editorial, este é um momento para dar visibilidade e reconhecimento aos talentos literários amapaenses.

“O Encontro Literário do Amapá é uma excelente oportunidade para celebrar a cultura e a literatura do estado, incentivando a leitura e reconhecendo o trabalho dos autores”, ressaltou Randolfe.