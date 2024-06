Entregador é achado esfaqueado e morto em ramal em Macapá

Corpo estava no Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, na zona sul da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda desconhecido foi achado morto no início da manhã deste sábado (15), no Ramal do Lobo, região do Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Segundo o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, a vítima foi atacada pelas costas e levou de 3 a 4 facadas na região do pescoço.

A vítima aparenta ter entre 40 e 45 anos de idade, e pelo traje – calça, camisa de mangas compridas e bota de motoqueiro –, a polícia acredita que ele era entregador de comidas. A hipótese é reforçada pela maquineta de cartão de crédito e débito que foi encontrada no local do crime, além de uma quantia em dinheiro. Neste caso, é possível que se trate de crime de latrocínio (roubo e homicídio). No entanto, ele deixou claro que a possibilidade de execução é bastante real, já que o dinheiro ainda permanecia na cena do crime.

“Estamos acreditando que levaram a moto dele e aparelho celular. A maquineta, possivelmente, ele usava para receber alguma coisa, a gente está deduzindo nisso. Ele tem umas quatro perfurações no pescoço de faca, né? E aparentemente houve uma luta no local. Não dá para precisar, ainda. Mas, como é um local bastante distante, aqui é um ramal isolado, então, possivelmente, acreditamos que ele veio trazer alguém ou uma corrida de entrega”, analisou o delegado Moraes.

O delegado também acredita que a vítima tenha sido morta entre 21h e 23h de sexta-feira (14). Moraes afirmou que a investigação irá se concentrar em identificar o homem morto e verificar imagens de câmeras de segurança no entorno do local do crime e ao longo da Rodovia Josmar Chaves Pinto, que dá acesso ao Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha.

“Pode ser que seja, tenha sido um latrocínio? Sim, possivelmente. Mas não dá para fechar ainda também. Durante o dia agora a gente vai colher informação, buscar câmeras e tentar entender toda essa dinâmica”, finalizou o delegado.