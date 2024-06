Entregador lutou antes de morrer; polícia identifica vítima

Reinaldo do Nascimento era casado, tinha dois filhos, e frequentava a Igreja Jardim de Deus

Por OLHO DE BOTO

Foi identificado como Reinaldo do Nascimento, de 38 anos, o motoboy encontrado morto a golpes de faca na região do pescoço, no início da manhã de sábado (15), às margens do Ramal do Pato, região do Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, em Macapá.

Reinaldo trabalhava com transporte por aplicativo e não tinha antecedentes criminais. A informação foi revelada na manhã de hoje (16) pelo delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios.

Durante a perícia no local do crime, a Polícia Científica encontrou uma pequena quantia em dinheiro e uma maquinhinha que Reinaldo disponibilizava aos clientes para pagamentos a crédito e débito. O celular e a motocicleta dele ainda não foram localizados.

A perícia detectou no local, que é bastante isolado, vestígios de luta corporal. A suspeita é de que ele tenha sido rendido ao fazer uma entrega e reagiu.

O homicídio passou a ser tratado pela Polícia Civil do Amapá como latrocínio, que é quando a ação criminosa (roubo) resulta na morte da vítima.

O caso segue sendo investigado. A Polícia Civil disponibilizou o disk denúncia da Homicídios 9 9170 4302 para quem tiver informações que ajudem a resolver o caso.

Reinaldo do Nascimento era casado, tinha dois filhos, e frequentava os cultos da Igreja Jardim de Deus.