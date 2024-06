Ex-Bope, novo comandante assume a PM

Coronel Costa Júnior assumirá no lugar do coronel Adilton Corrêa, à frente da instituição desde 2023.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Setentrião confirmou para esta quarta-feira (26), a passagem de comando da Polícia Militar do Amapá. O coronel Adilton Corrêa, à frente da corporação desde 2023, entregará o posto para o coronel Costa Júnior.

Seguindo a tradição militar, a passagem de comando terá os ritos de nomeação, ato de assunção, entrega da espada de comandante, revista e desfile da tropa, e pronunciamentos.

Costa Júnior, que ingressou na Polícia Militar em 2001 e integra a corporação amapaense desde 2006, possui experiência duas gestões como comandante da Companhia de Choque do Bope, além de cargos estratégicos nos batalhões de Santana e Oiapoque. Recentemente, coordenou operações cruciais pela Sejusp, reforçando sua trajetória de compromisso com a segurança pública.

A solenidade está marcada para as 17h, no Quartel do Comando Geral da PM.