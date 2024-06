Ex-Secom da prefeitura de Macapá vira réu por fake news

Diego Santos comandou a comunicação de Dr Furlan nos últimos três anos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A juíza Rosália Bodnar, da 3ª Vara Criminal de Macapá, aceitou a queixa-crime proposta pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD), contra o ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Macapá, e um dos principais conselheiros do prefeito Dr Furlan (MDB), Diego Santos. A decisão o torna réu no processo por injúria e difamação.

Diego é acusado de promover fake news num grupo de WhatsApp chamado “Opinião”. O governador pediu a exclusão das postagens.

A magistrada não concedeu a liminar com medidas cautelares, mas aceitou a ação e deu 10 dias de prazo para que Diego Santos apresente defesa por escrito.

Diego comandou a comunicação da prefeitura por cerca de 3 anosA juíza também entendeu que é preciso instruir o processo para comprovar que o número de telefone responsável pelas postagens é mesmo de Diego Santos, que deixou a prefeitura no início do mês para concorrer ao cargo de vereador, após três no comando da comunicação da prefeitura.

O Portal SN procurou Diego para comentar o assunto.

“Fiz a publicação de uma matéria, realizada por um jornal de grande circulação, e uma outra de uma revista na nacional. O governador achou que a matéria era caluniosa. Não fiz nenhuma juízo de valor. Apenas publiquei a matéria de veiculação nacional no grupo” disse o ex-secretário.

A ação é a primeira de uma série de 17 processos que estão sendo ajuizados pela assessoria jurídica de Clécio contra pessoas acusadas dos mesmos crimes. A legislação prevê penas de 2 a 4 anos de prisão, em caso de condenação por reincidência.