Família usa água da piscina para controlar incêndio

Sinistro ocorreu no Bairro da Fazendinha, na zona sul de Macapá

Compartilhamentos

Por INIVAL SILVA

Uma família de Macapá tomou um grande susto, na manhã desta quinta-feira (13), durante um incêndio que atingiu vários cômodos do imóvel, na zona sul da capital. A água da piscina ajudou os moradores a controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O incêndio ocorreu por volta das 9h30, no Vale Verde, Bairro da Fazendinha. Não havia ninguém no imóvel. O casal proprietário foi avisado por vizinhos sobre as chamas e se dirigiu até o local.

Bombeiros informaram ao Portal SN que a suspeita é de que o princípio de incêndio tenha sido ocasionado por problemas na rede elétrica.

Ninguém ficou ferido.