Foragidos são denunciados e presos em Santana

Prisões ocorreram no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois criminosos procurados pela Justiça do Amapá foram presos durante uma operação policial realizada nesta quinta-feira (28) em endereços distintos no município de Santana, a 17 km de Macapá.

No Bairro dos Remédios, por volta das 18h30, o foragido Jardoelson Jardim da Conceição, de 30 anos, acabou caindo em via pública e sofreu ferimentos no queixo e na boca ao tentar fugir de uma equipe do Grupo Tático Aéreo.

As informações repassadas à polícia indicavam um suspeito armado ameaçando moradores da região. Posteriormente, foi confirmado que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Por volta das 21h, a patrulha do Grupo Tático Aéreo teve que se deslocar até Matapi Mirim, uma região rural, após receber uma denúncia no Ciosp de Santana.

Um cidadão informou sobre um integrante da própria família, Rosiel do Carmo Duarte, de 51 anos, que, anos atrás, teria matado um de seus irmãos e ferido gravemente o cunhado. Ao localizar Rosiel, os policiais descobriram que ele era procurado por homicídio e cumpriram o mandado de prisão.