Forrozão da Anchieta abre circuito junino em Santana

Tradicional festa junina promete aquecer o empreendedorismo de trabalhadores informais no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com a chegada do mês de junho, tradicionalmente marcado pelas festas de São João, o município de Santana, a 17 km de Macapá, prepara-se para a 15ª edição do Forrozão da Anchieta, que inaugura o circuito junino local com expectativas positivas e incentivo ao empreendedorismo. Barracas comercializando diversos produtos prometem gerar lucros para os trabalhadores informais.

Ao todo, serão mais de 20 barracas espalhadas ao longo da Avenida José de Anchieta, entre as ruas Euclides Rodrigues e Adalvaro Cavalcante. A aposta é em itens tradicionais da festa, como mingau de milho, bolo de fubá, pipoca, cachorro-quente e maçã do amor. Para isso, os empreendedores têm investido significativamente.

Segundo Antônia Santos, embora o evento tenha como objetivo principal manter a tradição junina, é inevitável que outros produtos sejam vendidos para evitar prejuízos. A expectativa é de lucro durante os dois dias de evento.

“Nosso forrozão ficou quase trinta anos sem ser realizado. Voltou no ano passado e esperamos conseguir uma renda extra. Mas gastamos bastante porque precisamos comprar produtos e ainda enfeitar nossas barraquinhas”, explicou.

O Forrozão da Anchieta faz parte da programação do Santana Cidade Junina, que prevê eventos até o dia 7 de julho. O Festival da Estrela Santanense, o Arraiá da Tia Sebastiana, o Forrozão do Tio Gigante e o Festival Mojuns são parte do calendário. Adriana Carvalho, integrante da organização do Forrozão da Anchieta, afirmou que tudo está sendo preparado com muito cuidado.

“A organização está preparando uma festa com várias atrações, como quadrilhas juninas, apresentações culturais e muito mais. A expectativa é de um grande movimento no local. Por isso, os empreendedores se organizaram, investiram alto e agora aguardamos o público”, finalizou.