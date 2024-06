Forrozão movimenta economia de Tartarugalzinho

Evento foi marcado pela diversão e tranquilidade, sem ocorrências policiais, na cidade a 330 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A cidade de Tartarugalzinho comemorou, na noite de sábado (8), a abertura da programação do Forrozão 2024, promovido pela prefeitura do município. Mais de 5 mil pessoas marcaram presença no local na primeira noite de evento.

O ponto alto da noite foi a apresentação do cantor Berg Rabelo, que encantou o público com seu carisma e repertório animado.

Além de proporcionar diversão e entretenimento, o Forrozão também teve um impacto positivo na economia local. Barracas e quiosques ofereceram uma variedade de comidas típicas da festa junina, atraindo tanto moradores quanto visitantes. A venda desses produtos contribuiu significativamente para o fortalecimento do comércio local, gerando renda e incentivando a cultura gastronômica regional.

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, destacou a importância da segurança no evento e o trabalho eficiente das equipes de segurança pública.

“Estamos muito felizes em ver que a população pôde aproveitar a festa com tranquilidade e alegria. Esse é o resultado de um trabalho conjunto entre a comunidade, os organizadores e as forças de segurança”, afirmou.

Ele também destacou que o Forrozão reafirma a capacidade de Tartarugalzinho em realizar grandes eventos com organização e segurança, promovendo a cultura e a economia local.