Fórum nacional debate o crime organizado no Amapá

Evento é promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Por IAGO FONSECA

Em busca de integrar as forças de segurança contra o crime organizado, o Amapá sedia a 1ª edição do Fórum de Integração e Combate às Organizações Criminosas. O evento, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ocorre nesta terça-feira (25), em Macapá, com participação de representantes do Ministério Público do Estado, do Judiciário e da sociedade civil.

Na programação, especialistas do setor palestram sobre o enfrentamento ao crime organizado pela segurança nacional e transterritorialidade de facções criminosas do Rio de Janeiro. Também serão expostas as ações realizadas no Amapá pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O Amapá foi escolhido para sediar o evento devido à necessidade de fortalecer o combate às organizações criminosas no Estado, segundo a ouvidora do Conselho Nacional do Ministério Público e procuradora de justiça do Ministério Público do Amapá, Ivana Cei.

“Infelizmente, pelos prognósticos do Fórum de Segurança em 2023, Macapá e Santana estão no ranking das cidades mais violentas com morte intencional. Por conta disso, é necessário combater as organizações, é necessário que nossa sociedade seja sadia, que nossa sociedade tenha liberdade de atuação, que exerça a sua democracia”, destacou a ouvidora.

O fórum conta com a presença do secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, e do coronel Uirá do Nascimento Ferreira, ex-Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

“Hoje, o crime organizado não tem fronteiras. Então, nós também, no nível de segurança pública, não devemos ter fronteiras. Temos que trabalhar de forma muito bem integrada, colaborando na parte de inteligência, no treinamento e nos investimentos”, comentou o coronel Uirá do Nascimento.

Na ocasião, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), e a cúpula da segurança pública do Estado participam de debates aprofundados com apresentações das ações de combate à criminalidade.

“Estamos aqui não apenas como ouvintes, como plateia; viemos participar efetivamente, fazendo trocas. Vamos apresentar nossos problemas, que certamente são comuns em todo o Brasil, mas também mostrar os passos que demos em um ano e meio para começar a reduzir drasticamente os índices de violência, sobretudo os indicadores de mortes violentas e intencionais”, finalizou o governador.