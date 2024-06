Há três anos no Amapá, Codevasf é homenageada na Alap

Empresa vinculada ao Governo Federal atua há 50 anos no desenvolvimento de municípios

Por IAGO FONSECA

Atuante em 504 municípios brasileiros, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Amapá pelos 50 anos de trabalho no combate às desigualdades regionais no Brasil.

A sessão solene, proposta pelo deputado estadual Rodolfo Vale, ocorreu na manhã desta sexta-feira (28) no plenário da Alap. O encontro teve como objetivo exaltar o trabalho da empresa, braço operacional do Governo Federal, e esclarecer à população presente qual é o papel da companhia.

“Essa companhia mostrou o que o povo brasileiro mais espera do serviço público e da administração pública: eficiência e a entrega de serviços bem prestados. E começou a chamar a atenção de muitos estados e de muitas pessoas que queriam a Codevasf agindo em seus municípios”, explicou o deputado Rodolfo Vale.

A empresa iniciou suas atividades no Amapá em 2021, após tratativas do senador Davi Alcolumbre, quando presidente do Congresso Nacional, para expandir a área de atuação do Nordeste até a Amazônia. A Codevasf gerencia os recursos do Governo Federal para o desenvolvimento de municípios em áreas como agricultura, infraestrutura, doações de veículos, equipamentos e segurança hídrica.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a presença da companhia no estado foi um fator decisivo para o aumento da geração de empregos. “Cada prefeitura recebeu no mínimo 15, algumas mais de 20 máquinas, que para serem operadas precisam de um operador, ou seja, um emprego que se gera. Além disso, é necessário combustível, mecânicos, borracheiros, promovendo a economia no campo”, destacou o governador.

Já foram investidos aproximadamente R$ 700 milhões no Amapá, entre equipamentos, pavimentação e obras de infraestrutura, de acordo com o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. No início da tarde de hoje, ainda serão entregues mais 65 equipamentos, incluindo vans, veículos sedan, cavalos mecânicos e retroescavadeiras.

“As pessoas estão conhecendo nossas ações. Os prefeitos e parlamentares já nos conhecem. Então, cada vez mais, vamos trazer recursos federais para investir no desenvolvimento do estado do Amapá. Já licitamos a Orla de Santana, por exemplo, e as propostas foram abertas na semana passada. Agora estamos na fase de habilitação das empresas”, afirmou o presidente da Codevasf.