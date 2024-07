Homem agride esposa com tacos de bilhar e impede que ela seja socorrida, diz polícia

Caso ocorreu no município de Serra do Navio, a 210 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá no município de Serra do Navio, 210 km de Macapá, após agredir a companheira e, ainda, impedir que ela recebesse socorro médico imediato. O caso ocorreu esta semana.

De acordo com o delegado Walter Ferreira, o indivíduo juntou dois tacos de bilhar e desferiu um violento golpe na cabeça da vítima, após ter uma discussão com ela.

“Ao perceber que estava apresentando grande sangramento, a vítima tentou ligar para sua mãe e pedir ajuda, porém o indivíduo tomou o celular dela e a trancou em um quarto, ou seja, além de não prestar assistência, o acusado também deixou de pedir socorro para a sua companheira”, explicou o delegado.

A mãe da vítima pediu ajuda na Unidade Policial informando que sua filha estava gravemente ferida no hospital.

De imediato, a equipe da Delegacia de Serra do Navio foi até a unidade de saúde e, após constatar a veracidade das informações, foi até a residência do acusado e efetuou a prisão em flagrante no momento em que o agressor se preparava para fugir.

De acordo com as informações preliminares da equipe médica, a vítima sofreu um grande corte na cabeça e perdeu muito sangue, o que colocou a vida dela em risco. Por esta razão, o delegado autuou o homem por lesão corporal de natureza grave.

Na audiência de custódia, a Justiça decidiu mantê-lo preso. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.