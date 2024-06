Homem desaparece durante banho na Cachoeira do Pium

Caso aconteceu na área rural do município de Ferreira Gomes, cidade a 137 quilômetros de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O Corpo de Bombeiros do Amapá deve retomar, neste sábado (1°), as buscas por um homem de 31 anos, que desapareceu após ser arrastado pela correnteza na cachoeira do Pium, na área rural do município de Ferreira Gomes, cidade a 137 quilômetros da capital.

O desaparecimento foi registrado por volta de 17h da tarde de quinta-feira (30). Carlos Walcir estava se divertindo e tomando banho com familiares quando sumiu. Testemunhas afirmam que ele não ingeriu bebida alcoólica.

A família está bastante aflita, pois neste momento existem duas suspeitas. Uma é que ele tenha ficado preso em baixo de uma enorme pedra e, a outra, é que Carlos esteja perdido na área de mata. O Grupo Tático Aéreo (GTA) auxilia nas buscas.

De acordo com a família, Carlos sabe nadar. Ele é casado e mora no bairro da Fazendinha, na zona sul de Macapá.