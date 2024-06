Homem entorpecia adolescentes para estuprá-las, diz polícia

Condenado a 8 anos, ele foi preso no Bairro Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 33 anos foi preso ontem (5) pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá, no Bairro Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá, após ter sido condenado a 8 anos de reclusão por estupro contra duas garotas de 12 e 13 anos.

Os crimes teriam ocorrido em novembro de 2014, durante dois dias na casa do condenado, Bruno Wendel Picanço Bacelar, que à época morava no Bairro Novo Horizonte, também na zona norte.

De acordo com o delegado Leandro Vieira Leite, coordenador do Núcleo de Capturas, o crime foi investigado pela equipe da Delegacia de Mulheres da capital. Segundo ele, de acordo com o que consta na investigação, o homem teria convidado as duas adolescentes para uma festa na sua residência. No local ofereceu misturas de bebida alcoólica, cigarros, para entorpecer as garotas.

“Elas ficaram cerca de dois dias lá na casa dessa pessoa. Foram entregues cigarros e bebidas alcóolicas às adolescentes pelo período de dois dias, causando torpor e inebriação às vítimas, oportunidade em que o condenado teria praticado, de forma continuada, conjunção carnal e atos libidinosos, com o intuito de satisfazer sua doentia lascívia. A família ficou muito preocupada, procurou a polícia e elas foram encontradas lá. Foram praticados vários atos com ela”, resumiu o delegado.

Segundo ele, a condenação é definitiva, o processo transitou em julgado. A homem preso foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).