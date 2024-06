Homem que assassinou o irmão morre em tiroteio com a PM

Troca de tiros com policiais militares ocorreu no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso citado em vários processos, incluindo o assassinato do próprio irmão, morreu na manhã deste domingo (17) em uma troca de tiros com policiais militares do 11º Batalhão, no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

O confronto ocorreu após denúncia de que Nicodemos Araújo de Almeida, conhecido como ‘Cojaque’, de 42 anos, estaria armado e comercializando drogas na Passarela 3 Irmãos, situada na região central da cidade.

Segundo o oficial responsável pela ocorrência, ao perceber a patrulha se aproximando, ‘Cojaque’ se abrigou nos altos de uma residência e, da escada que dava acesso à parte superior do imóvel, passou a disparar contra os militares durante o adentramento tático. Houve revide e ele acabou morrendo antes da chegada do socorro médico.

Uma pesquisa feita no nome de Nicodemos revelou que ele possuía duas anotações por homicídio, um deles sendo apurado no município paraense de Almeirim, onde consta que teria matado o próprio irmão com um tiro na cabeça.

No local do confronto, foram recolhidas porções de cocaína e a arma de fogo usada contra a polícia.