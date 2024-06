Homem que atirou na cabeça do namorado da ex-companheira é condenado

O homem tem atualmente 24 anos e foi preso na sua casa, no Bairro Nova Brasília, na região central de Santana.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Já está no Iapen o homem que atirou e acertou a cabeça do namorado da sua ex-companheira, por ciúmes. Ele foi preso por equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, cidade onde o crime ocorreu, a 17 km de Macapá, no ano de 2019.

O nome dele não foi divulgado pelas autoridades. Segundo delegado Leonardo Alves, da 1ª DPS, o homem tem atualmente 24 anos e foi preso na sua casa, no Bairro Nova Brasília, na região central de Santana, após ser condenado a 8 anos de reclusão por tentativa de homicídio.

“A motivação teria sido ciúmes de sua ex-companheira, razão pela qual o preso foi até a casa da vítima e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, transfixando, inclusive a porta da residência, e atingiu a cabeça do então namorado dela. A vítima foi socorrida e sobreviveu”, destacou o delegado.