Homem que tentou matar o namorado da ex-esposa é condenado

Acusado foi condenado a 6 anos de prisão. Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá cumpriu determinação da Justiça e prendeu um homem de 32 anos acusado de tentar matar o namorado de sua ex-mulher com uma facada no pescoço.

A tentativa de homicídio ocorreu em 2019, e o mandado de prisão foi cumprido pelo delegado Leonardo Alves, da 1ª DPS, neste fim de semana, em Santana, a 17 km de Macapá.

Condenado a uma pena de seis anos de reclusão, o indivíduo se preparava para sair de casa, no Bairro Paraíso, quando foi surpreendido pelos agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Ele passou por audiência de custódia e, posteriormente, foi encaminhado ao Iapen.

Em relação ao crime ocorrido em 2019, Alves revelou que o acusado invadiu a casa da ex-mulher e desferiu uma facada no pescoço do namorado dela, por não aceitar o fim do relacionamento.

O nome do preso não foi divulgado pelas autoridades.