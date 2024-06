Humoristas do Amapá buscam apoio para incentivar leitura

'Os Fulêras' produzem dez histórias que serão distribuídas gratuitamente.

Por IAGO FONSECA

Sucesso nas redes sociais dos amapaenses, o grupo de humoristas “Os Fulêras” quer lançar uma coleção de gibis com personagens reais em cenários turísticos e cotidianos do Amapá. Em busca de parcerias, a proposta é imprimir inicialmente 100 mil cópias, que serão distribuídas gratuitamente ainda no primeiro semestre deste ano.

A primeira revista “Os Fulêras em uma aventura no mundo azul” já está pronta e conta a jornada dos humoristas transformados em super-heróis, em uma abordagem contra o desrespeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A sequência planeja mais nove histórias para a coleção.

A concepção da história foi do criador do grupo, o fotógrafo e editor de vídeos Oziel Coutinho, com colaboração do humorista Hudson Pinheiro e de Disney Silva como roteirista e redator.

“Sempre fui fã de gibis e devido a gente ter uma história do humor e passar por várias aventuras, tive essa ideia de fazer uma saga de revistinhas, para também incentivar as crianças a ler gibis novamente. Essa primeira é uma campanha de combate ao preconceito autista”, destacou Oziel.

Os heróis amapaenses Fulerito e Fulerinha têm suas forças concentradas na farinha de mandioca e no açaí, esse último extremamente disputado por conta do preço.

Na aventura, eles encontram as crianças Laura e Théo, personagens inspirados em crianças reais, sendo Théo, de seis anos, diagnosticado com autismo aos dois.

Agora, Oziel busca parceiros para colaborar com o lançamento da revista.

“Estamos procurando colaboradores para lançá-la ainda em julho. Os colaboradores podem entrar em contato no telefone [96] 99132-1946”, finalizou Oziel.

Os Fulêras

O grupo de humoristas ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19. Em 2022, já acumulavam mais de 1 milhão em visualizações. Os vídeos curtos contam histórias do cotidiano amapaense de forma humorada, com gírias locais e referências a acontecimentos populares.