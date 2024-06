Idosa morre atropelada por motocicleta

Vítima vendia galinha caipira na região

Por OLHO DE BOTO

Uma idosa morreu na hora ao ser atropelada por um motociclista, neste domingo (9), no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá. O acidente ocorreu por volta de 10h, na Rua Claudomiro de Moraes.

O Portal SN apurou que Hilda Guedes Couto tinha 67 anos e trabalhava vendendo galinhas do tipo caipira na região.

Já o condutor, que tem 39 anos, é habilitado. Ele sofreu apenas escoriações e permaneceu no local do acidente de trânsito. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, com resultado negativo para consumo de álcool.

Segundo informações apuradas pelo tenente Roberto Círio, do 1º Batalhão, a vítima tentava atravessar a Rua Claudomiro de Moraes quando foi atingida pela motocicleta.

Com o impacto, a idosa teve fratura exposta em uma das pernas e, segundo a perícia, perdeu muito sangue.

A polícia ainda não tem provas se o condutor estaria acima de 60 km/ h, que é a velocidade máxima permitida na pista.

Ele foi levado para o Ciosp do Pacoval e deverá responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.