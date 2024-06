Idoso é morto com facada no peito; acusado é espancado

Crime ocorreu no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um idoso, proprietário de uma vila de quartos, foi assassinado com uma facada no peito na noite desta quinta-feira (20), no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Após o crime, ocorrido por volta das 19h30, Alan Cordeiro Rocha, de 22 anos, foi flagrado saindo do domicílio da vítima. Ele está em regime aberto domiciliar, cumprindo pena por roubo.

Segundo a PM, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e espancado por populares até a chegada de uma equipe do 1º Batalhão. Devido à gravidade dos ferimentos, ele teve que ser internado no Hospital de Emergências.

Aluizio Guimarães Barros, de 69 anos, morava sozinho em um quarto da vila. Ele foi encontrado totalmente nu, jogado na área de serviço de seu domicílio, já sem vida. No local, a Polícia Científica recolheu a faca usada no crime e material genético.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida. Contudo, a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não está descartada. A Polícia Civil foi comunicada e dará prosseguimento às investigações.