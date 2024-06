Igreja doa 360 cadeiras de rodas a pacientes paraplégicos

As cadeiras foram entregues através do programa Reabilita Amapá.

Da REDAÇÃO

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sediada em Macapá, doou 360 cadeiras de rodas para ajudar na reabilitação de pacientes atendidos pelo Centro de Reabilitação do Estado (Creap).

Novas e modernas, as cadeiras foram doadas através do programa Reabilita Amapá, do Governo do Estado. Os equipamentos são fundamentais para a qualidade de vida de pessoas tetraplégicas e paraplégicas.

O diretor do Creap, Charles Rodrigues, destacou que a fila de espera para o recebimento dos equipamentos é grande, portanto, doações como essa são muito importantes para os pacientes.

Os pacientes que receberam as cadeiras foram previamente cadastrados e avaliados pelo Creap. As entregas aconteceram em Macapá, mas a ação continua em outros municípios do estado.

“Já estamos nesse projeto desde 2010, inicialmente de forma interna, mas quando resolvemos nos juntar ao Creap, vimos que poderíamos alcançar mais pessoas. É dar mais dignidade às pessoas com deficiência”, concluiu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Jailson Sá.