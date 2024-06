Incêndio atinge 5 casas no Vale Verde

Três casas de madeira foram totalmente destruídas pelas chamas na noite de sexta-feira (28)

Por IAGO FONSECA

Um incêndio de grandes proporções atingiu cinco casas no Bairro Vale Verde, na zona sul de Macapá, na noite de sexta-feira (28). As famílias afetadas foram realocadas para a Escola Municipal Caetano Tomaz na manhã deste sábado (29) pela assistência social da capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amapá, a primeira viatura chegou ao local seis minutos após o acionamento, porém, uma das casas de madeira já havia sido consumida pelas chamas e o fogo se espalhou para as demais.

Três residências tiveram perda total e outras duas foram parcialmente atingidas. A causa do incêndio ainda está em apuração. Quatro viaturas foram utilizadas na ocorrência.

Durante o incidente, uma mulher de 50 anos desmaiou, foi atendida pelos militares e encaminhada para a Unidade Básica de Saúde da Fazendinha. Equipes da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil do Amapá também estiveram no local.

Na manhã deste sábado, a assistência social de Macapá informou que as famílias foram acolhidas na escola municipal e receberão serviços de saúde e inclusão no benefício de aluguel social.