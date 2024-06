Influenciadora ‘Dona Joana’ embarca em UTI para SP

Ela será submetida a uma cirurgia no Incor, após tratativas da equipe do HCAL

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A influenciadora Dona Joana, de 65 anos, mãe do também influenciador Relson, embarcou no fim da tarde desta sexta-feira (14) em uma UTI aérea do governo do Amapá para São Paulo, onde ela será submetida a uma cirurgia cardíaca.

Ela foi transportada para o aeroporto por uma equipe do Samu, composta por um médico e pessoal de enfermagem. No embarque, ela estava sorridente e acompanhada do filho humorista.

Na capital paulista, ela será atendida no Instituto do Coração (Incor), por um dos melhores especialistas do país, após tratativas da equipe do Hospital de Clínicas Alberto Lima, onde ela estava internada desde o fim de maio.

A influenciadora foi internada na UTI do Hcal após um aneurisma. Relson lançou uma vaquinha nas redes sociais para custear o tratamento da mãe, e houve muita adesão.

Na semana passada, ela foi levada para o Hospital São Camilo para ser submetida a um cateterismo, e aguardava a vaga no Incor.