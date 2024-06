Infraestrutura e combate ao crime organizado são prioridade, diz novo comando da PM

Cerimônia de passagem de comando ocorreu na noite de quarta-feira (26) no quartel da Polícia Militar do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Captação de recursos para melhorar a infraestrutura, maior presença no interior e combate ao crime organizado foram as prioridades definidas pelo novo comandante da Polícia Militar do Amapá. A cerimônia de passagem de comando ocorreu na noite de quarta-feira (26), no quartel do Comando Geral da PM.

O novo chefe da corporação, coronel Costa Junior, participou dos ritos de transição junto ao ex-comandante, coronel Adilton Corrêa, e ao governador do Amapá, Clécio Luís (SD). Na solenidade, Costa Junior fez uma breve declaração à imprensa, onde afirmou que pretende continuar com a integração entre as polícias no combate ao crime organizado, para reduzir os índices de criminalidade.

“As operações tendem a crescer, tanto aqui em Macapá quanto em Santana, e também vamos começar a suprir as necessidades efetivas que temos em algumas localidades do interior do estado. Temos várias operações coordenadas, e isso já tem demonstrado os seus efeitos. Neste mês de junho, tivemos uma queda de 52% na criminalidade em comparação com junho de 2023”, explicou Costa Junior.

Além do combate ao crime organizado, o coronel afirmou que outra prioridade é estabelecer políticas para captação de recursos, com o objetivo de melhorias na infraestrutura e educação da Polícia Militar, após análises junto à transição administrativa do comando.

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), afirmou que o novo comando assume com 600 novos policiais e novos armamentos, e que o foco da nova gestão deverá ser a melhoria das infraestruturas dos quartéis, com continuidade dos trabalhos já realizados.

“Na semana que vem, esses novos soldados, homens e mulheres, estarão ganhando as ruas de Macapá, de Santana, da região metropolitana, de Oiapoque ao Jari, ajudando a reforçar a segurança pública. O coronel Costa Junior coordenou, nos últimos dez meses, as operações contra o crime organizado e foi muito bem-sucedido. Os altos indicadores de mortes violentas intencionais foram reduzidos, então ele está preparado para dar continuidade ao que está dando certo e fazer ajustes de rumo caso haja necessidade”, concluiu o governador.

Costa Junior, que ingressou na Polícia Militar em 2001, integra a corporação amapaense desde 2006. Ele possui experiência em duas gestões como comandante da Companhia de Choque do Bope, além de cargos estratégicos nos batalhões de Santana e Oiapoque. Recentemente, coordenou operações cruciais pela Sejusp, reforçando sua trajetória de compromisso com a segurança pública.