Inscrições para profissionalização de mulheres são prorrogadas

Programa “Mulheres no Poder” busca o aperfeiçoamento profissional de mulheres chefe de família.

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá anunciou a prorrogação do período de inscrições para os editais “Mulheres no Poder” e “Biodiversidade da Amazônia”. O novo prazo se estende até sexta-feira, 28, oferecendo mais tempo para que as interessadas possam se inscrever.

Os cursos vinculados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) são administrados pela Secretaria de Estado da Educação do Amapá, no Núcleo de Educação Profissional. A extensão do prazo visa aumentar a oportunidade de inscrição devido ao período inicial ser muito curto.

Mulheres no Poder

O programa “Mulheres Mil”, conhecido como “Mulheres no Poder”, oferece 500 vagas para mulheres a partir de 16 anos, chefes de família e inscritas no Cadastro Único, em situação de vulnerabilidade social. As vagas abrangem funções como professor, supervisor de curso, psicólogo, assistente social e apoio nas atividades administrativas, nos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Itaubal, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Tartarugalzinho e Oiapoque.

Os cursos oferecidos incluem apicultor, meliponicultor, maquiador, horticultor orgânico, salgadeiro, cuidador infantil, vendedor, pizzaiolo, assistente de costura e pintor de obras imobiliárias, com cargas horárias entre 40 e 200 horas. A seleção de professores bolsistas, coordenadores, psicólogos e assistentes sociais é realizada por meio de edital disponível na internet, com 132 vagas para professores, 13 para supervisores de curso, 2 para assistentes sociais, 2 para psicólogos e 14 para apoio às atividades acadêmicas e administrativas.

Bioeconomia na Amazônia

O programa “Bioeconomia da Amazônia Legal” destina-se a trabalhadores que atuam em atividades sustentáveis na floresta. São 236 vagas para capacitações em Macapá, Santana e Mazagão, incluindo cursos para operador de beneficiamento, fruticultor, açaícultor, criador de peixes, meliponicultor, produtor de mandioca e produtor de licores. Para professores, há vagas nos cursos de formação inicial e continuada.