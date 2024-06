Jovem é assassinado a tiros no Araxá

O Ciodes informou que o homicídio foi cometido por dois homens em bicicletas que conseguiram fugir do local

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (7), na zona sul de Macapá. Ainda há poucos detalhes da ocorrência atendida por policiais do 1º Batalhão da PM.

A vítima foi identificada como Vitor Rafael Dias Pinto, de 23 anos, segundo informou o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes).

O homicídio ocorreu por volta das 13h30, na Rua Navegantes, no Bairro do Araxá. Segundo relatos repassados à polícia, Vitinho, como era conhecido, foi atingido por dois homens que estavam de bicicletas e fugiram logo em seguida.

Um vídeo que mostra a vítima agonizando no chão vestida como uma camisa do Flamengo, logo após os disparos, está circulando em grupos de WhatsApp de Macapá.

Vitinho foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá por uma equipe do Samu, onde foi confirmado o óbito. Não há informações sobre suspeitos e nem a motivação para o crime.

Em Santana

A Polícia Militar do Amapá também está atendendo um outro caso de homicídio, desta vez ocorrido na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

O homicídio ocorreu uma hora depois da morte em Macapá, e está sendo atendido por policiais do 4º BPM numa área de pontes da Avenida Salvador, no Bairro do Igarapé da Fortaleza.

De acordo com o Ciodes, a vítima foi identificada como Anderson Araújo Dias, 32 anos. O óbito também foi confirmado pelo Samu, ainda no local do homicídio.