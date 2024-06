Jovem esfaqueada por garotas de programa pode ficar tetraplégica

Crime ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Três garotas de programa foram presas pela Polícia Civil do Amapá em Oiapoque, a 590 km de Macapá, por tentativa de homicídio contra uma jovem em um bar. A confusão ocorreu no fim de semana, após um desentendimento entre a vítima e as garotas de programa, que têm entre 20 e 25 anos.

Durante o ataque, a vítima foi esfaqueada e ficou desacordada em via pública, cercada por populares. Ela foi socorrida, passou por cirurgia e prossegue internada no Hospital do município.

Segundo o delegado Átila Abreu, após a cirurgia, a jovem relatou os nomes das quatro agressoras e os investigadores conseguiram prender três delas ainda dentro do tempo flagrante. Uma quarta suspeita segue foragida.

O delegado revelou que, no momento em que prestava declarações, a vítima relatou não sentir os braços e nem as pernas. Em seguida, a equipe médica informou que ela corre o risco de ficar tetraplégica.

Duas das suspeitas, de 20 anos, já possuem antecedentes criminais por outra tentativa de homicídio, ocorrida no dia 1º deste mês, também com uso de facas, segundo a polícia. As três mulheres presas foram encaminhadas à audiência de custódia.