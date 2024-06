‘Lotado’ com 9 mil veículos, Detran prepara leilões

Os automóveis foram recolhidos durante fiscalizações por débitos ou outras irregularidades encontradas.

Com aproximadamente 9 mil veículos num pátio lotado, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Amapá prepara os leilões de 2024 para desafogar o ‘curral’ lotado. Os automóveis foram recolhidos durante fiscalizações por débitos ou outras irregularidades encontradas.

Segundo o órgão, o primeiro leilão será totalmente on-line e terá 150 motocicletas disponíveis para arremate.

Outra solução para o gargalo também é liberação pelo proprietário, que pode ser feita de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 13h30.

Ao receber atendimento, o dono do veículo deve apresentar o documento oficial com foto e as informações do bem a ser retirado. Após uma minuciosa análise de todos os débitos vigentes, o condutor deve realizar o pagamento das taxas e aguardar a compensação no banco.

Se o pagamento for realizado nos bancos conveniados com o Governo do Estado, o boleto compensa em até trinta minutos e o condutor já poderá sair do pátio com seu veículo.

Cabe ressaltar que o veículo apreendido e não reclamado pelo proprietário, dentro de 60 dias, passa por avaliação e poderá ir a leilão, como recomenda o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Entre as principais infrações, estão a condução do veículo não licenciado, dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não apresentar um condutor habilitado em tempo hábil. Além disso, portar veículo com placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) também é causa de remoção do veículo.