Lula sobre o petróleo no AP: ‘não podemos perder oportunidade’

Para o presidente, trata-se de um "salto"

Por SELES NAFES

O presidente Lula (PT) voltou a defender, nesta quarta-feira (12), a exploração de petróleo na costa do Amapá, próximo da foz do rio Amazonas. Segundo ele, o Brasil “não pode perder a oportunidade”.

“A hora que começarmos a explorar a chamada Margem Equatorial, acho que a gente vai dar um salto de qualidade extraordinária”, avaliou.

A Petrobras ainda aguarda resposta do Ibama no segundo pedido de licenciamento ambiental. A Advocacia Geral da União (AGU) se posicionou a favor da exploração, depois que o instituto negou o primeiro pedido, no ano passado.

A empresa calcula que a Margem Equatorial possua 5,6 bilhões de barris, representando com o pré-sal (12 bilhões) uma das maiores reservas do Brasil.

“Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo, mas nós não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer”, disse Lula.