Maior apreensão de ‘super maconha’ da história do AP soma R$ 6 milhões

Apreensão de skank ocorreu no município de Laranjal do Jari, sul do Amapá

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá confirmou que a droga apreendida nesta sexta-feira (21) em Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, é de skank. Os 218 kg foram considerados a maior apreensão deste tipo de droga na história do Estado. O carregamento foi avaliado em cerca de R$ 6 milhões.

Numa entrevista coletiva no fim da tarde com delegados e a cúpula da Segurança Pública, a imprensa foi informada que o carregamento saiu de Santarém (PA) até a cidade de Monte, distrito do município também paraense de Almeirim, na divisa com o Amapá.

O delegado Stéfano Santos, titular da DTE, explicou que o grupo de traficantes já vinha sendo monitorado pela polícia há cerca de sete meses, e usou uma estrada de terra que sai de Santarém até a travessia de Monte Dourado para Laranjal do Jari.

Em seguida, a droga foi levada de balsa até o município de Laranjal do Jari, onde três homens foram presos quando transportavam os 218 pacotes da chamada ‘super maconha’ (fabricada em laboratório) dentro de um carro. Entre os presos está o homem identificado como o responsável pela distribuição dos entorpecentes.

“É um grupo criminoso que sai enfraquecido. Apreendemos ainda uma pistola 9mm, munição e carregadores”, acrescentou o delegado Stéfano.

O atual secretário adjunto de segurança, Markos Kaliso, lembrou que já tinha trabalhado numa outra grande apreensão, em 2015, de 155 kg, quando estava a frente da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes.

O delegado geral de polícia, César Vieira, revelou que a droga seria dividida e distribuída às facções de Macapá. Ele atribuiu a apreensão à capacitação das equipes e a união das forças policiais.

“Simultaneamente fizemos hoje uma operação em 10 municípios, com prisão de 14 pessoas com armas e drogas, atacando frontalmente as organizações criminosas e os crimes de homicídios. Estamos no caminho certo na evolução adotada na Sejusp baseada no investimento e capacitação dos servidores”, comentou.