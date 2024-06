Mais de 100 aprovados da Fcria são convocados e governo zera cadastro reserva

NOVOS SERVIDORES DO AMAPÁ

Menores em atividade de qualificação no Cesein. Portaria de convocação para novos monitores foi assinada ontem (3) à noite pelo governador Clécio Luís (SD)

Mais de 100 aprovados que estavam no cadastro reserva do concurso para a Fundação da Criança e Adolescente (Fcria) foram convocados pelo governo do Estado. A portaria foi assinada ontem (3) à noite pelo governador Clécio Luís (SD), e o edital já foi publicado.

Com a convocação, o cadastro foi zerado. O certame foi realizado em 2018 para a contratação de 23 educadores sociais de nível médio; 51 monitores socioeducativos nível médio e 26 educadores sociais de nível superior. Os salários variam de R$ 3,5 mil a R$ 4,8 mil. Os profissionais iram atuar em unidades de proteção ao menor, como o Cesein.

No fim de maio houve a convocação para mais 500 aprovados no concurso da PM e 250 do concurso para soldado Bombeiro, além de nomeados 110 professores da Ueap e mais 541 o cadastro reserva da Educação.

Com isso, o Amapá completou 4 mil novos servidores em um ano e meio da gestão Clécio.