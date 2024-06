Mais de 550 alunos recebem óculos em projeto gratuito

Alunos de 9 escolas de Macapá foram beneficiados pelo projeto "Em um Piscar de Olhos", criado pelo senador Lucas Barreto

Por IAGO FONSECA

Cerca de 550 alunos da rede estadual do Amapá receberam óculos de grau, na manhã deste sábado (15). A iniciativa gratuita é a conclusão da primeira etapa do projeto “Em um Piscar de Olhos”, criado pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP), com apoio do governo do Amapá. O objetivo é atender estudantes com alguma dificuldade de visão, como miopia ou astigmatismo.

O projeto foi anunciado em março deste ano, com investimentos de quase R$ 2,7 milhões em emendas do senador, executados pelo Governo do Amapá e o Instituto Desponta Brasil. Além da primeira entrega, foi anunciada a 2ª etapa para o município de Santana, a 17 km de Macapá, ainda neste ano, com investimento de R$ 1,5 milhão.

Por não conseguir comprar óculos novos e ter dificuldades para leituras em sala de aula, a estudante Ana Clara pontes, de 13 anos, se sentiu aliviada por ser beneficiada. Ela revelou que a armação foi escolhida por ela.

“É um projeto muito bom para o ensino, principalmente porque realmente não dá para enxergar, dificultava meu aprendizado, era um problema para a gente conseguir focar nos estudos”, destacou Ana.

Os alunos passaram por triagem com consultas oftalmológicas para identificar, além de miopia e astigmatismo, outros problemas oculares como o câncer, segundo o senador Lucas Barreto. A proposta é atender no total 10 mil alunos, e assim reduzir a evasão escolar.

“A entrega às crianças do nosso estado, esse trabalho, foi feito com o Governo do Estado que abraçou o projeto. A gente tem trabalhado muito para que essas crianças possam ter acesso ao conhecimento e 23% das crianças do Amapá têm algum problema de visão, é cerotocone, é astigmatismo, miopia e na triagem descobrimos também problemas graves congênitos, câncer etnoplasmoma”, reforçou o senador.

Os alunos atendidos nesse primeiro momento estão matriculados nas escolas estaduais Barão do Rio Branco, Dom José Maritano, José de Anchieta, Nilton Balieiro, Antônio Munhoz, José de Alencar, Marly Maria, Tiradentes e Antônio Cordeiro Pontes, de acordo com o Governo do Estado.

“Cada um escolheu o seu óculos, é um óculos específico para o seu problema de visão e esses alunos agora passam a ser acompanhados em conjunto pela Secretaria de Estado da Educação e da Saúde. É um momento importante e nós entendemos que muitas doenças podem ser descobertas, diagnosticadas dentro da escola”, concluiu o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).