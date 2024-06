Matador de facção morre e comparsa é preso em operação no interior do AP

Troca de tiros ocorreu na Comunidade do Paredão, área rural do município de Ferreira Gomes, a 138 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu e outro foi preso durante uma ação policial que apreendeu drogas, armas e munições no interior do Amapá. A operação ocorreu na manhã desta segunda-feira (17), na Comunidade do Paredão, área rural do município de Ferreira Gomes, a 138 km de Macapá.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do Grupo Tático Aéreo (GTA), a informação é que um foragido da justiça estava traficando drogas na comunidade, em uma casa no Ramal do Acapuzal.

Lá, os policiais cercaram o local e deram ordem de rendição para Wesley Cutrim dos Santos, de 26 anos. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por dois homicídios em Porto Grande, cidade vizinha a Ferreira Gomes. Segundo a polícia, ambos crimes foram a mando da facção a qual ele pertencia. Ele também já tinha passagens pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por tráfico de drogas.

Segundo o capitão Bryan, Wesley Cutrim, olhou pela janela e viu que estava cercado. Mesmo assim, ele optou pelo confronto e abriu fogo contra a polícia com uma cartucheira, calibre 20. Os policiais revidaram e conseguiram atingi-lo. Cutrim foi socorrido e levado ao hospital do município, mas morreu pouco tempo depois.

Dentro da casa havia outro infrator de nome Jorge Augusto Riffel Vilas Boas, 26 anos, que não reagiu. Ele se identificou como inquilino do imóvel. No quarto dele, foram encontradas sete porções maiores de crack, que estavam dentro de uma sacola com roupas, além de uma balança de precisão. Em outro cômodo, foi achada uma pistola com três munições.

Já no quarto onde estava Wesley, os policiais acharam 13 porções menores de crack. Jorge Augusto foi levado à Delegacia de Ferreira Gomes juntamente com os materiais apreendidos.

A ação policial foi coordenada pela Delegacia de Ferreira Gomes, com o apoio aqui do GTA e da Coordenadoria de Operações e Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Ciop).