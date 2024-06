Médica do Samu se recusa a ir a local de homicídio, diz polícia

Vítima não tinha antecedentes criminais. O crime ocorreu na Ilha de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um homem foi executado com vários tiros no peito na madrugada desta segunda-feira (24), na Ilha de Santana, a 17 km de Macapá. O homicídio ocorreu por volta das 3h30, e a vítima foi Denilson da Rocha Soares, um morador de 34 anos sem antecedentes criminais.

De acordo com informações apuradas pelo 4º Batalhão, Denilson estava no pátio de sua residência, na Rua Antônio Enriqueta, quando foi atacado por dois criminosos desconhecidos que chegaram atirando e fugiram em seguida.

A cena do crime foi isolada pela PM, e o socorro foi chamado. No entanto, conforme o relatório do 4º Batalhão, a médica plantonista do Samu se recusou a ir ao local do crime, orientando, via telefone, que os policiais levassem a vítima até o porto de Santana para que os procedimentos médicos, como a constatação da morte, fossem realizados.

Ainda segundo o relatório da PM, por determinação do Ciodes, a recomendação da médica não foi cumprida pelos militares, pois era necessário preservar a cena do crime até a realização da perícia. O caso foi comunicado ao delegado de plantão do Ciosp de Santana, e o óbito foi confirmado com a chegada da Polícia Científica ao local do homicídio.

A Polícia Civil busca identificar os autores do crime e apurar a motivação do assassinato.