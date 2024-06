“Meu sonho”, diz idosa de 72 anos que vai fazer o Enem pela 1ª vez

Maria Clarinda da Costa Lobato, de Macapá, quer inspirar jovens e idosos a aproveitarem as oportunidades para mudar de vida.

Por RODRIGO DIAS

Dona Maria Clarinda da Costa Lobato, aos 72 anos, é a prova de que nunca é tarde para correr atrás dos sonhos. Desde a infância ela sonha ser professora, porém, precisou priorizar o trabalho doméstico para ajudar a família e depois para cuidar dos 7 filhos e dos netos.

Mas, quando fez 64 anos, decidiu que era hora de mudar, de pensar mais em si. No ano passado, depois de muita luta, concluiu o ensino médio. Agora, com 72 anos recém-completados, ela se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, dando mais um passo na direção do sonho de ser professora.

“Minha vida foi dedicada à família. Mas eu sempre acreditei que um dia voltaria para a escola e que ia me formar. Deu certo. Então, agora quero ir além, não sei se ainda poderei dar aula, mas é meu sonho passar no Enem para mostrar que eu fui capaz, apesar da minha idade”, comentou, esperançosa.

Maria também quer inspirar jovens e idosos a aproveitarem as oportunidades para mudar de vida.

“Só a educação pode mudar, mais pra isso você precisa querer mudar e ser alguém melhor por você. E eu tenho certeza, em nome de Jesus que vou dar o meu melhor e passar”, concluiu.

Ela se inscreveu durante uma iniciativa coordenada por professores da Central do Enem, na semana passada, um projeto organizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) que prepara os alunos para a avaliação.

A ajuda foi ofertada na Escola Estadual Maria Ivone de Menezes, localizada no bairro Cidade Nova e a dispôs computadores, internet e apoio técnico aos estudantes que enfrentaram dificuldades para se inscrever no Enem.

“Estamos oferecendo esse auxílio nas instituições de ensino médio de todo estado. O estudante pode chegar nessas escolas e procurar a coordenação e pedir esse apoio nas inscrições para evitar erros cometidos durante o cadastro”, disse a coordenadora pedagógica da Central do Enem, Edmilsa Castro.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 terminaram na última sexta, 14 de junho.