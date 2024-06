Ministério dos Transportes homologa licitação do trecho Sul da BR-156

Publicação foi confirmada pelo senador Randolfe Rodrigues. Perímetro com novo contrato a ser assinado abrange 60 km a partir de Laranjal do Jari

Por LEONARDO MELO

O Ministério dos Transportes homologou, nesta terça-feira (25), a licitação do ‘lote 1’ do trecho Sul da BR-156, que liga Laranjal do Jari a Macapá. A informação foi confirmada ao senador Randolfe Rodrigues (sem partido) pelo ministro Renan Filho.

A homologação foi publicada no Diário Oficial da União. O trecho 1 abrange 60 km a partir de Laranjal, onde fica o quilômetro zero da BR.

“Falta agora a assinatura do contrato e vamos combinar com o ministro Renan Filho, e quem sabe com o presidente Lula, senador Davi, colegas da bancada e governador Clécio, darmos o ponto de partida para concluirmos a pavimentação”, comentou o senador em suas redes sociais.

Além do trecho sul, ainda faltam 111 km no trecho Norte da BR-156, entre Calçoene e Oiapoque.