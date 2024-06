Morador executado no Residencial Vila dos Oliveiras era faccionado, diz polícia

Homem foi morto com 6 tiros na entrada do bloco onde morava, no residencial, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado pela polícia como integrante de uma facção e matador de rivais foi executado a tiros ao chegar ao residencial Vila dos Oliveiras, no Bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá, na noite deste domingo (17).

Adenilson Lobato, o Mambé, de 24 anos, foi atingido por cerca de cinco tiros e morreu na entrada do bloco onde morava com a esposa, que ganhou um apartamento no residencial quando morava no Bairro Araxá.

Após os disparos, o atirador, conhecido como Willian, fugiu de bicicleta e ainda não foi localizado. Mambé estava sendo investigado por um homicídio ocorrido na última quinta-feira (13), no Beco do Navegante, no Bairro Araxá, e era suspeito de envolvimento em outras duas execuções, conforme apurou o capitão Pimentel, do 1º Batalhão da PM do Amapá.

O crime é atribuído à guerra de facções, que se intensificou após integrantes de duas organizações criminosas rivais passarem a morar no residencial Vila dos Oliveiras, segundo o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, que investiga o caso.

“Devido a essa guerra de facções, ele acabou sendo vítima das próprias ações dele, no caso, o indivíduo que matou ele, o Hugo William, também é faccionado da área do Araxá e Pedrinhas”, reforçou o sargento Costa Júnior, do 1º Batalhão, que atendeu à ocorrência.