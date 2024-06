Morre Piaba, ex-vereador e símbolo do Garimpo do Lourenço

O ex-vereador Irmão Piaba tinha 65 anos, e lutava contra complicações do diabetes

Por SELES NAFES

Um dos defensores mais conhecidos do Garimpo do Lourenço, no município de Calçoene (cidade a 450 km de Macapá), teve a morte anunciada nesta quarta-feira (5). O ex-vereador Irmão Piaba tinha 65 anos e lutava contra consequências do diabetes.

Natural de Mata do Roma (MA), Raimundo Nonato Martil Piaba chegou a exercer quatro mandatos como vereador, o último deles em 2020 pelo PV. Dois antes, em 2018, ele chegou a ser um dos presos na Operação Minamata, da Polícia Federal, que investigou empresários e autoridades acusados de envolvimento com lavra ilegal de ouro na região.

Ele foi solto, retomou o mandato como vereador, mas já estava com a saúde bastante debilitada e não foi reeleito. Assim como outros acusados, ele acabou sendo excluído do processo na justiça.

Piaba foi um dos maiores defensores do Garimpo do Lourenço, a principal atividade econômica da região, que chegou a ficar paralisada durante vários anos em função de acidentes fatais como deslizamentos de barrancos na mina, e de processos contra a Cooperativa do Lourenço (Coogal).

Voz ativa no rádio, apresentava o programa Piaba Show na Rádio Lourenço 87,9 FM, sempre fazendo assistência social, divulgando notícias, tocando músicas antigas e fazendo denúncias sobre descaso com o Distrito do Lourenço no serviço de telefonia e fornecimento de energia, por exemplo.

No Facebook, um jingle do programa conta a história dele como ex-garimpeiro, vereador e comunicador.

Não há informações sobre velório e sepultamento dele.