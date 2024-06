Motociclista morre ao colidir com caminhão

Acidente ocorreu na entrada do município de Amapá, a 300 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O condutor de uma motocicleta morreu instantaneamente na tarde desta terça-feira (25) em um grave acidente ocorrido na entrada do município de Amapá, a 300 km de Macapá. A tragédia ocorreu no KM-528 da BR-156.

De acordo com o inspetor Haroldo, da PRF, o caminhão transitava em direção a Macapá. Já a motocicleta saiu da Rodovia AP-426, estrada que dá acesso à sede do município de Amapá – também conhecida como Ramal do Bacabinha –, e avançou a preferencial da rodovia. Ela se chocou com a lateral do caminhão.

O condutor da moto, identificado como Valdeci Ribeiro dos Santos, morreu na hora. O motorista do caminhão saiu ileso. Ele prestou socorro à vítima e foi levado à delegacia pela PRF. O teste do etilômetro apontou que ele não estava sob efeito de álcool.

Após os esclarecimentos, o caminhoneiro foi liberado, mas ainda deverá ser convocado pela justiça durante o processo que foi aberto pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente.