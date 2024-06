Motorista de aplicativo morre após tiroteio entre assaltantes e desconhecido

Crime ocorreu no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de aplicativo foi atingido por um tiro na cabeça e morreu dentro de seu veículo, um Onix prata, encontrado trancado e parado às margens da Avenida Maria de Nazaré Brito de Souza, no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá. O caso aconteceu no início da tarde deste domingo (9), logo após um roubo a um mercantil cometido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta amarela.

Após o crime, a região foi cercada pelo Bope, Força Tática, 1º Batalhão e Polícia Civil. Porém, o autor do disparo que matou Jonildo Garcia Ferreira, de 31 anos, não foi identificado. Durante a fuga dos assaltantes, houve um intenso tiroteio, e dois carros nas proximidades do comércio assaltado, um táxi e o carro da vítima, foram perfurados por balas perdidas. A suspeita é que alguém na via pública tenha reagido e trocado tiros com os criminosos.

O dono do táxi relatou que estava dentro de casa, ouvindo música, e só soube que os dois vidros laterais das portas traseiras de seu carro estavam trincados quando foi avisado por um vizinho. Já Jonildo, segundo a polícia, ficou no meio do fogo cruzado e foi atingido na parte de trás da cabeça por um único disparo que entrou pelo vidro da tampa do porta-malas. Ele foi encontrado dentro do veículo horas depois.

Em relação ao roubo, o tenente Roberto Círio, do 1º Batalhão, confirmou que os ladrões estavam armados e deram coronhadas em alguns clientes do mercantil. A fuga dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança, e as imagens foram obtidas pelos investigadores da Delegacia de Homicídios, mas até o momento nenhuma prisão foi registrada.