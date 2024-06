Neblina atinge países e é observada em Macapá

'Nuvem' próxima ao chão atravessou vários países e estados da Amazônia

Compartilhamentos

Por INIVAL SILVA e SELES NAFES

Moradores de Macapá foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira (11), por uma gigantesca neblina que se espalhou por boa parte da capital, mas se dissipou rapidamente por volta das 8h. O Instituto de Hidrometeorologia do Instituto de Pesquisas do Amapá (Iepa) explicou ao Portal SN que o fenômeno derivou do clima ocorrido no dia anterior, e alcançou boa parte da América do Sul.

A baixa temperatura do ar e a alta umidade relativa foram as principais causas.

“Como a gente teve ontem uma chuva ‘gelada’ pela manhã e um sol forte a tarde, isso fez com que a umidade relativa aumentasse durante a noite. Esquentou (de dia), a água teve liberdade para evaporar e o nosso ar ficou bastante úmido, chegando a 100%. Com a chegada das chuvas na madrugada, a temperatura caiu rapidamente”, explica o meteorologista Jefferson Vilhena.

De acordo com ele, a neblina é como uma nuvem em baixos níveis. Uma nuvem que chega muito próxima do chão.

E, neste caso, a neblina foi um fenômeno que não foi observado apenas em Macapá e região metropolitana. Chegou a outros estados da Amazônia e até países da América do Sul.

“Pelos nossos mapas, vimos que essa nuvem começou no Maranhão, quase no Piauí. Atravessou o norte do Maranhão e todo o estado do Amapá e Guiana Francesa. Pegou até os estados de Roraima e Amazonas, chegando até a Bolívia e Venezuela”, revelou.

A neblina chamou a atenção de quem tinha começado cedo o dia. O motorista Raimundo Pinheiro, de 59 anos, chamou atenção para condutores que não redobram os cuidados com a baixa visibilidade.

“Tá muito escuro, e tem gente que vem com o farol apagado”, alertou ele.