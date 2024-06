O ‘chocolateiro’ da fronteira

Ele colhia cacau com a família desde criança. Agora transformou a lembrança em empreendimento de sucesso em Oiapoque.

A inspiradora história por trás do sucesso do chocolate que vem da fronteira no norte amapaense é o destaque desta semana do podcast The Papo. O apresentador e jornalista, André Silva, percorreu 590 km pela BR-156, de Macapá até Oiapoque, para trazer ao programa um pouco da experiência do empreendedor que transformou as lembranças de infância em negócio, Dorismar da Paixão, o proprietário da marca Chocolate Cassiporé.

Na ponte Binacional, que conecta o Amapá à cidade de San Jorge, na Guiana Francesa, Dorismar compartilhou sua trajetória, que remonta à Vila Velha do Cassiporé – distrito de Oiapoque.

Ainda criança, ele trabalhava na lavoura de cacau junto com seus pais, um momento que plantou as sementes do que viria a ser uma empresa inovadora e sustentável. Foi nessa época que Dorismar se apaixonou pelo cacau e pela rica biodiversidade da Amazônia, o que o motivou a criar uma marca comprometida com o meio ambiente e a proteção da floresta.

Chocolate Cassiporé não é apenas uma marca, mas um exemplo de como o desenvolvimento econômico pode andar de mãos dadas com a preservação ambiental, descreve o empresário. O empreendimento se destaca por sua abordagem sustentável na exploração do cacau, considerado um dos melhores do mundo. Ele explicou que o processo de cultivo é realizado de forma a não derrubar uma única árvore, preservando assim a floresta e promovendo práticas agrícolas responsáveis.

O compromisso de Dorismar com a sustentabilidade e a proteção da Amazônia é refletido em cada barra de Chocolate Cassiporé. A marca não só oferece produtos de alta qualidade, mas também promove a riqueza cultural e natural da região, destacando-se como um modelo ambientalmente consciente.

“O Chocolate Cassiporé é mais do que um delicioso chocolate; é uma manifestação do amor pela Amazônia e um exemplo de como cada um de nós pode contribuir para um futuro mais sustentável e harmonioso”, resumiu o empresário.

