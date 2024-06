Veja a meditação bíblica desta quinta, 6, no capítulo 13 de Oséias

O dinheiro muda as pessoas ou apenas revela a própria personalidade? Não é raro ver mudanças de atitude com a prosperidade, esquecendo suas origens. Em Oséias 13, Deus faz essa ponderação com o povo de Israel que se encheu de orgulho quando chegou à fartura. Tenha uma ótima quinta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus!