Veja o que aprendemos em Oséias 11

Os pais devem disciplinar os filhos, mas sempre com amor. Os filhos não devem agredidos por terem falhado. Em Oséias 11, Deus lembra seu amor pelos filhos, mesmo quando Ele fica desapontado com nossas dificuldades. Tenha uma ótima terça-feira (4) com o nosso Senhor Jesus!